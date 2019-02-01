Соболенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Александрову

Новости Беларуси. 1 февраля четвертьфинальный матч на престижном теннисном турнире в Санкт-Петербурге провела Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ее соперница – хозяйка кортов Екатерина Александрова.

Возможно, на качестве игры соперницы сказалась повышенное внимание к центральному матчу, но большое количество двойных ошибок не позволило Александровой навязать борьбу фаворитке встречи. Итог – 6:3, 6:4 в пользу белоруски. Мачт продолжался 1 час 27 минут.