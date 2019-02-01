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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Александрову

01 февраля 2019 14:10
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Новости Беларуси. 1 февраля четвертьфинальный матч на престижном теннисном турнире в Санкт-Петербурге провела Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ее соперница – хозяйка кортов Екатерина Александрова.

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Александрову-1

Возможно, на качестве игры соперницы сказалась повышенное внимание к центральному матчу, но большое количество двойных ошибок не позволило Александровой навязать борьбу фаворитке встречи. Итог – 6:3, 6:4 в пользу белоруски. Мачт продолжался 1 час 27 минут.

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Александрову-4

Соболенко вышла в полуфинал, где сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кики Бертенс (Нидерланды).

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# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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