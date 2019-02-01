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«Выходим на последний бой». Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к матчу с норвежцами

01 февраля 2019 07:42
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу провела второй матч домашней квалификации к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Как и в первом поединке – с командой Косово, парни Андрея Толмача добились крупной победы.

«Выходим на последний бой». Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к матчу с норвежцами-1

«Выходим на последний бой». Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к матчу с норвежцами-3

На этот раз повержены представители карликового государства Андорра. Итоговые цифры такие же, как и в первой игре нашей сборной на турнире – 5:0. Причем все голы андоррцам белорусы забили в первом тайме. А вот вторая половина оказалсь безголевой.

«Выходим на последний бой». Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к матчу с норвежцами-6

Олег Горбенко, игрок сборной Беларуси по мини-футболу:
Первый тайм хорошо ребята боролись, благодаря этому такой результат. Соперники примерно все одинаковые: на сильные и слабые мы не рассматриваем.

Будем стараться побеждать. У нас расслабления нет. Честь страны – выходим на последний бой. Будем только на победу настраиваться.

2 февраля в заключительной игре отборочного турнира белорусы встретятся с норвежцами. Путевки в следующий этап получат две лучшие команды квартета.

Мини-футбол. Сборная Беларуси победила Косово в рамках отбора к чемпионату мира

«Выходим на последний бой». Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к матчу с норвежцами-9

«Выходим на последний бой». Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к матчу с норвежцами-11

# Футбол Беларуси # Олег Горбенко # Фотофакт

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