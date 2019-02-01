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Игрок ХК «Динамо-Минск»: «Играем для болельщиков, даже не важно, что не вышли в плей-офф»

01 февраля 2019 11:28
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Новости Беларуси. «Динамо» на льду «Минск-Арены» провело первый матч очередной домашней серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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В гости к «зубрам» пожаловали хоккеисты «Адмирала» – слабейшей команды восточной конференции. Для минчан это была особенная игра.

Игрок ХК «Динамо-Минск»: «Играем для болельщиков, даже не важно, что не вышли в плей-офф»-1

Дмитрий Знахаренко, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Играем для болельщиков, даже не важно, что не вышли в плей-офф. И все оставшиеся матчи мы будем выходить и играть для них, для самих себя, потому что у каждого есть самолюбие, самоуважение. Мы играем за клуб, за страну и для болельщиков. Мы не можем выходить, опустив руки. Мы должны выходить, биться, выигрывать и радовать болельщиков, чтобы они приходили, на нас смотрели и получали удовольствие.

Три следующих встречи чемпионата КХЛ «зубры» проведут дома. 2 февраля пройдет встреча с рижским «Динамо», 4 февраля – с московским ЦСКА, 11 февраля – с ярославским «Локомотивом».

Игрок ХК «Динамо-Минск»: «Играем для болельщиков, даже не важно, что не вышли в плей-офф»-4

Игрок ХК «Динамо-Минск»: «Играем для болельщиков, даже не важно, что не вышли в плей-офф»-6

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Знахаренко # Фотофакт

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