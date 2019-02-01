Игрок ХК «Динамо-Минск»: «Играем для болельщиков, даже не важно, что не вышли в плей-офф»

Дмитрий Знахаренко, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Играем для болельщиков, даже не важно, что не вышли в плей-офф. И все оставшиеся матчи мы будем выходить и играть для них, для самих себя, потому что у каждого есть самолюбие, самоуважение. Мы играем за клуб, за страну и для болельщиков. Мы не можем выходить, опустив руки. Мы должны выходить, биться, выигрывать и радовать болельщиков, чтобы они приходили, на нас смотрели и получали удовольствие.

Три следующих встречи чемпионата КХЛ «зубры» проведут дома. 2 февраля пройдет встреча с рижским «Динамо», 4 февраля – с московским ЦСКА, 11 февраля – с ярославским «Локомотивом».