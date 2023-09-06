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Минское «Динамо» уступило «Куньлуню» в новом сезоне КХЛ

06 сентября 2023 20:00
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Хоккеисты минского «Динамо» провели третий поединок в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Дмитрия Квартальнова на выезде противостояла «Куньлуню».

Минское «Динамо» уступило «Куньлуню» в новом сезоне КХЛ-1

Счет в матче открыли «зубры». Большинство на 16-й минуте реализовал Виталий Пинчук. Хозяева быстро ответили – через несколько минут Броссо восстановил равновесие. На перерыв команды ушли с ничейным счетом 1:1. На экваторе второй 20-минутки Вуд вывел «Куньлунь» вперед, а затем нападающий драконов Мойл укрепил преимущество хозяев – 3:1. В третьем периоде Ник Меркли сократил отставание «зубров» до минимального, забросив шайбу в большинстве, но усилиями Остина Вона «Куньлунь» вновь увеличил отрыв в счете.

Окончательный счет поединка – 4:3 в пользу «Куньлуня».

# Хоккей # Фотофакт

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