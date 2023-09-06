Минское «Динамо» уступило «Куньлуню» в новом сезоне КХЛ

Счет в матче открыли «зубры». Большинство на 16-й минуте реализовал Виталий Пинчук. Хозяева быстро ответили – через несколько минут Броссо восстановил равновесие. На перерыв команды ушли с ничейным счетом 1:1. На экваторе второй 20-минутки Вуд вывел «Куньлунь» вперед, а затем нападающий драконов Мойл укрепил преимущество хозяев – 3:1. В третьем периоде Ник Меркли сократил отставание «зубров» до минимального, забросив шайбу в большинстве, но усилиями Остина Вона «Куньлунь» вновь увеличил отрыв в счете.

Окончательный счет поединка – 4:3 в пользу «Куньлуня».