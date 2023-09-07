Биатлон. Белорус Антон Смольский выиграл золото первой гонки сезона на Кубке Содружества

Первая гонка сезона и сразу золото. Антон Смольский открыл счет нашим наградам на Кубке Содружества по биатлону – он начался в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусу не было равных по итогам спринта. Наш спортсмен стартовал одним из первых, и большая часть сильных россиян была позади. Тем не менее Смольского это не смутило. На огневых рубежах соотечественник отработал чисто и был достаточно быстр ногами. Как итог – золото в кармане.

У девушек результаты поскромнее. Дарья Кудаева заняла 21-е место, Аделина Сабитова – 27-е. В пятницу, 8 сентября, у биатлонистов день отдыха. А в субботу им предстоит разыграть комплекты наград в гонках преследования. Завершится этап в воскресенье масс-стартами.