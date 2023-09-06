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На стартовом этапе велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» белорусы заняли весь пьедестал

06 сентября 2023 19:55
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На территории Грозненского моря стартовал первый этап многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие 23 команды из разных регионов России, а также из Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов.

На стартовом этапе велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» белорусы заняли весь пьедестал-1

И уже на первом этапе белорусские гонщики заявили о себе в полный голос. Наши спортсмены заняли весь пьедестал. Лучшее время дня показал Евгений Королек. Вторым стал Евгений Соболь. Третьим финишировал Владимир Гороховик.

Отметим, впервые в истории гонка стартовала в Чеченской Республике. Ее участникам предстоит преодолеть 1 127 километров по территориям четырех республик. Финиширует велогонка 16 сентября.

# Велоспорт # Фотофакт

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