На стартовом этапе велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» белорусы заняли весь пьедестал

На территории Грозненского моря стартовал первый этап многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие 23 команды из разных регионов России, а также из Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов.

И уже на первом этапе белорусские гонщики заявили о себе в полный голос. Наши спортсмены заняли весь пьедестал. Лучшее время дня показал Евгений Королек. Вторым стал Евгений Соболь. Третьим финишировал Владимир Гороховик.

Отметим, впервые в истории гонка стартовала в Чеченской Республике. Ее участникам предстоит преодолеть 1 127 километров по территориям четырех республик. Финиширует велогонка 16 сентября.