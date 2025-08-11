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4 команды поборются за Кубок Минска, который стартовал в белорусской столице

11 августа 2025 15:40
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Первый официальный турнир в рамках подготовки к новому сезону КХЛ – Кубок Минска – 11 августа стартовал в белорусской столице. За трофей ведут борьбу четыре команды – «Динамо», «Адмирал», «Лада» и «Металлург», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В матче-открытии встретились клубы из Владивостока и Тольятти. Зрители увидели немало шайб, но крупное преимущество оказалось на стороне хоккеистов «Лады». Они пять раз поразили ворота «моряков», те в свою очередь смогли ответить только раз. Уверенные 5:1 в пользу подопечных Бориса Миронова. В составе «Адмирала» на лед выходили защитник Дмитрий Дерябин и нападающий Валентин Демченко, однако белорусы результативных баллов не набрали. Уже во вторник свой дебютный поединок на турнире проведут и хоккеисты минского «Динамо». В соперниках – сегодняшний победитель. Стартовое вбрасывание на льду «Чижовка-Арены» состоится в 19 часов.

# Хоккей

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