Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко продолжает шагать непобедимой поступью по кортам американского Индиан-Уэллса. В матче третьего круга сильнейшая теннисистка планеты на классе разобралась с румынкой Жаклин Кристиан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете соперница еще сопротивлялась и заставила чуть понервничать фаворитку – 6:4. Во второй партии борьбы не ощущалось – 6:1. Дуэль длилась скромные час и 12 минут. За это время наша прима исполнила 5 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 6.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Действительно, многое помогло мне выиграть этот матч. Я знала, что она не сдается и будет упорно работать. Думаю, именно поэтому я была так сосредоточена, особенно на своей подаче. Я не давала ей много шансов. Она проявила себя неплохо.

В 1/8 предстоит помериться силами с японкой Наоми Осакой. Она в мировом топе идет 16-й.