Борьба не женское дело? Ну как же! Интервью с Колодинской и Марзалюк

Белоруски действительно диктуют мировую спортивную моду на победы! Белорусская борьба сегодня продвигается большим количеством рук наших прекрасных девчат. Они выросли на таких грандах, как Василиса Марзалюк, олимпионик, многократный призер мира и Европы, двукратная победительница Европейских игр, и, конечно, Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр, член национальной команды, дипломированный психолог.
В студии программы «Спорттаймер» Василиса Марзалюк и ее дочь Аврора, а также Ванесса Колодинская.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Борьба – это женское дело или не женское?
Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр:
Мне нравится борьба, и она достаточно женственная. Поэтому я думаю, что это женское дело в том числе.
Василиса Марзалюк, призер мира и Европы по борьбе:
Что такое женственность? Мне кажется, особенно в Год белорусской женщины, важным отметить, что женщины у нас сильные. И это не обязательно про внешние какие-то физические качества. Это про тот стержень внутри, который в нас есть.
Про ответственность, про желание идти до конца, бороться за себя, за свое место в жизни. Вот сейчас – за детей. Даже если брать спорт, то зачастую наши белорусские женщины лучше мировые позиции занимают, чем мужчины.
Юлия Силипицкая:
Да, я согласна. Причем не только в борьбе. В других видах спорта тоже девчонки как-то немножко на шаг впереди. Могло ли так получиться, что вы могли каким-то образом не прийти в борьбу?
Ванесса Колодинская:
Я очень любила гимнастику, мне нравилось заниматься. Наверное, я бы хотела стать олимпийской чемпионкой по гимнастике. Но сложилась жизнь, были родители, которые принимали решение в том числе.
Василиса Марзалюк:
Понравился тренер, понравились девчонки, коллектив. Наверное, это судьба распорядилась. Оно так легко довольно случилось. Я приобрела друзей, самое главное для меня, из борьбы. Это мои тренеры и подруги. И мужчины – друзья, между прочим. Не зря существует понятие «борцовское братство». Даже когда тяжело, я очень большую поддержку нашла в своей команде в сложные времена.
Конечно, наверняка судьба могла распорядиться и по-другому. Я отличница, у меня два высших образования. И даже после своего профессионального спортивного пути я все-таки осталась в борьбе. Хотя жизнь очень интересная, и я считаю, что можно себя пробовать во многих местах. Кстати, в нашей команде очень хорошая тенденция у девушек. Многие получают второе высшее образование. У многих оно уже есть.
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