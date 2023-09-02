Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя должна была 2 сентября сыграть во втором круге US Open. Однако белорусско-бразильский тандем вышел в третий раунд без борьбы. Их соперницы, американо-голландский дуэт Кравчик/Схюрс, снялись с турнира. И теперь в 1/8 финала Азаренко и Хаддад Майя сыграют против представительниц Японии и Индонезии Като/Сутджиади.