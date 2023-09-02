Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В поединке третьего круга белорусская теннисистка одержала уверенную победу над француженкой Кларой Бюрель со счетом 6:1, 6:1. В матче 1/8 финала Арина Соболенко встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя должна была 2 сентября сыграть во втором круге US Open. Однако белорусско-бразильский тандем вышел в третий раунд без борьбы. Их соперницы, американо-голландский дуэт Кравчик/Схюрс, снялись с турнира. И теперь в 1/8 финала Азаренко и Хаддад Майя сыграют против представительниц Японии и Индонезии Като/Сутджиади.