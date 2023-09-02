Прямой эфир

Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

02 сентября 2023 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису-1

В поединке третьего круга белорусская теннисистка одержала уверенную победу над француженкой Кларой Бюрель со счетом 6:1, 6:1. В матче 1/8 финала Арина Соболенко встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису-4

Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя должна была 2 сентября сыграть во втором круге US Open. Однако белорусско-бразильский тандем вышел в третий раунд без борьбы. Их соперницы, американо-голландский дуэт Кравчик/Схюрс, снялись с турнира. И теперь в 1/8 финала Азаренко и Хаддад Майя сыграют против представительниц Японии и Индонезии Като/Сутджиади.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Дарья Касаткина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Егор Шарамков завоевал золото на Кубке России по спортивной гимнастике
02 сентября 2023 14:21

Белорус Егор Шарамков завоевал золото на Кубке России по спортивной гимнастике

Мини-футбольный клуб «Столица» выиграл Суперкубок Беларуси
02 сентября 2023 14:16

Мини-футбольный клуб «Столица» выиграл Суперкубок Беларуси

ЧБ по футболу. ФК «Торпедо» обыграл «Ислочь» на старте 20 тура
02 сентября 2023 12:05

ЧБ по футболу. ФК «Торпедо» обыграл «Ислочь» на старте 20 тура