ЧБ по футболу. ФК «Торпедо» обыграл «Ислочь» на старте 20 тура

Новости Беларуси. Одним матчем стартовал 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу. На выезде игроки «Торпедо-БелАЗ» обыграли команду «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Одним матчем стартовал 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу. На выезде игроки «Торпедо-БелАЗ» обыграли команду «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет открыли именно хозяева, но гости смогли сравнять, а затем и вовсе вырваться вперед еще в первом тайме. Больше голов в дуэли не было. Как итог: победа «Торпедо» – 2:1. Отметим, данный поединок имел большое значение для дальнейшей медальной гонки. Благодаря своей виктории жодинский коллектив сместил «Ислочь» и расположился на промежуточном третьем месте в таблице лидеров. При этом у «Торпедо» есть игра в запасе.
В субботу, 2 сентября, в рамках чемпионата страны состоится три матча. Цифровая картина дня на экране.