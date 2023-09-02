ЧБ по футболу. ФК «Торпедо» обыграл «Ислочь» на старте 20 тура

Счет открыли именно хозяева, но гости смогли сравнять, а затем и вовсе вырваться вперед еще в первом тайме. Больше голов в дуэли не было. Как итог: победа «Торпедо» – 2:1. Отметим, данный поединок имел большое значение для дальнейшей медальной гонки. Благодаря своей виктории жодинский коллектив сместил «Ислочь» и расположился на промежуточном третьем месте в таблице лидеров. При этом у «Торпедо» есть игра в запасе.