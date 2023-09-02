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ЧБ по футболу. ФК «Торпедо» обыграл «Ислочь» на старте 20 тура

02 сентября 2023 12:05
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Новости Беларуси. Одним матчем стартовал 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу. На выезде игроки «Торпедо-БелАЗ» обыграли команду «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по футболу. ФК «Торпедо» обыграл «Ислочь» на старте 20 тура-1

Счет открыли именно хозяева, но гости смогли сравнять, а затем и вовсе вырваться вперед еще в первом тайме. Больше голов в дуэли не было. Как итог: победа «Торпедо» – 2:1. Отметим, данный поединок имел большое значение для дальнейшей медальной гонки. Благодаря своей виктории жодинский коллектив сместил «Ислочь» и расположился на промежуточном третьем месте в таблице лидеров. При этом у «Торпедо» есть игра в запасе.

ЧБ по футболу. ФК «Торпедо» обыграл «Ислочь» на старте 20 тура-4

В субботу, 2 сентября, в рамках чемпионата страны состоится три матча. Цифровая картина дня на экране.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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