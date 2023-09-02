Прямой эфир

Мини-футбольный клуб «Столица» выиграл Суперкубок Беларуси

02 сентября 2023 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» – обладатель Суперкубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке за трофей минчане обыграли спортсменов оршанского «Витэна».

Мини-футбольный клуб «Столица» выиграл Суперкубок Беларуси-1

Дуэль получилась богатой на голы. Хозяева площадки доминировали и смогли поразить ворота гостей пять раз. Оршанцы ответили лишь дважды. Итоговый счет – 5:2 в пользу «Столицы». Отметим, матчи в рамках нового сезона чемпионата страны по мини-футболу стартуют 16 сентября.

# Мини-футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ по футболу. ФК «Торпедо» обыграл «Ислочь» на старте 20 тура
02 сентября 2023 12:05

ЧБ по футболу. ФК «Торпедо» обыграл «Ислочь» на старте 20 тура

29 хоккеистов отправились на первый выезд минского «Динамо»
01 сентября 2023 20:15

29 хоккеистов отправились на первый выезд минского «Динамо»

Белорусские гребцы завоевали 30 медалей в четвёртый день Кубка Доброй воли
01 сентября 2023 20:14

Белорусские гребцы завоевали 30 медалей в четвёртый день Кубка Доброй воли