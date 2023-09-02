Мини-футбольный клуб «Столица» выиграл Суперкубок Беларуси

Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» – обладатель Суперкубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке за трофей минчане обыграли спортсменов оршанского «Витэна».

Дуэль получилась богатой на голы. Хозяева площадки доминировали и смогли поразить ворота гостей пять раз. Оршанцы ответили лишь дважды. Итоговый счет – 5:2 в пользу «Столицы». Отметим, матчи в рамках нового сезона чемпионата страны по мини-футболу стартуют 16 сентября.