Белорус Егор Шарамков завоевал золото на Кубке России по спортивной гимнастике

На Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сочи, в копилке белорусской команды первая медаль. Ее завоевал Егор Шарамков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сочи, в копилке белорусской команды первая медаль. Ее завоевал Егор Шарамков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В вольных упражнениях белорусский гимнаст выступал вторым и безупречно исполнил сложнейшую программу. Он набрал 14,733 балла и стал обладателем золотой награды. Даже родные стены не помогли российскому спортсмену, олимпийскому чемпиону Никите Нагорному, который с оценкой 14 целых и 226 тысячных занял лишь второе место. Отметим, Кубок России в вольных упражнениях Егор Шарамков выигрывает второй год подряд.
Еще один белорус Никита Парфенович едва не попал в призовую тройку в упражнении на коне. Никита прекрасно выступил, набрал 13,833 балла и уступил бронзовому призеру Никите Андронову всего 67 тысячных. Золото и серебро достались олимпийским чемпионам Давиду Белявскому и Никите Нагорному соответственно.