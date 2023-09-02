Белорус Егор Шарамков завоевал золото на Кубке России по спортивной гимнастике

На Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сочи, в копилке белорусской команды первая медаль. Ее завоевал Егор Шарамков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В вольных упражнениях белорусский гимнаст выступал вторым и безупречно исполнил сложнейшую программу. Он набрал 14,733 балла и стал обладателем золотой награды. Даже родные стены не помогли российскому спортсмену, олимпийскому чемпиону Никите Нагорному, который с оценкой 14 целых и 226 тысячных занял лишь второе место. Отметим, Кубок России в вольных упражнениях Егор Шарамков выигрывает второй год подряд.