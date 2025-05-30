Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису

Первая ракетка мира из Беларуси без проблем обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович, у которой 34-я строчка планетарного топа. В первом сете наша спортсменка доминировала на корте и оставила отрезок за собой с уверенным результатом 6:2, а во второй партии успех закрепила – 6:3. За это время наша прима выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 9.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Я очень рада, что победила. Ольга – настоящий боец. Я предполагала, что так и будет. В этом сезоне она играла на уровне топ-10. Но я наслаждаюсь такими битвами. Мне по душе подобное напряжение. Когда на корте, я совершенно другой человек. Я очень агрессивна, очень сосредоточена. Здесь не до шуток, все дело в мечтах. На корте отдаю себя полностью. За его пределами очень важно окружать себя правильными людьми. Я всем благодарна, прежде всего моей команде, которая создает эту атмосферу.

За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит с Амандой Анисимовой из США, занимающей 16-е место в рейтинге WTA. У девушек богатая история личных встреч, между собой они играли семь раз и статистика на стороне американки, которая была сильнее в пяти случаях.