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Евгений Золотой вышел в финал чемпионата Европы по академической гребле в Пловдиве

30 мая 2025 12:01
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Евгений Золотой вышел в финал чемпионата Европы по академической гребле в болгарском Пловдиве, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В заезде одной второй он вновь оказался самым быстрым. Правда, время, показанное сегодня, немного уступает отборочной стадии. Нынешний результат 6 минут, 41 секунда и 29 сотых. Это почти на 3 секунды медленнее чем накануне. А вот Татьяну Климович постигла неудача. Она оказалась пятой и вне финала. За награды в решающей стадии поспорит и Никита Корнеев в классе лодок легкого веса.

# Гребля

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