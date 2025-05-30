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Хоккеисты «Динамо-Минск» впервые выступят на Кубке мэра Москвы

30 мая 2025 17:30
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Минское «Динамо» впервые примет участие в Кубке мэра Москвы по хоккею. Предсезонный турнир пройдет в российской столице в конце августа, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Вместе с минчанами за трофей поведут борьбу местные «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также подмосковный «Витязь» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Команды будут разделены на две группы по три дружины – по итогам группового этапа пройдут матчи за первое, третье и пятое места. Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября.

# Хоккей

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