«Отдаёшь все силы и падаешь». Победитель ЧБ по лёгкой атлетике о том, как ставятся рекорды

Помимо высоких результатов, спортсмены демонстрировали силу характера и волю к победе. Бойцовские качества проявил многоборец Виталий Жук. Десятиборцы – уважаемая часть легкоатлетического сообщества. Их поддерживают и отдают должное уровню мастерства. Ведь зачастую в некоторых дисциплинах они в состоянии составить конкуренцию лидерам в профильных видах. Несмотря на травму стопы, полученную в ходе сезона, и затянувшийся период восстановления, Виталий Жук в заключительном виде – беге на дистанции полторы тысячи метров – эффектно финишировал и стал победителем. Для всех без исключения последняя беговая дисциплина (особенно заключительные метры дистанции) дается очень тяжело.

Виталий Жук, победитель чемпионата Беларуси – 2022:

Знаете, мыслей нет. Мысль только одна – не упасть. Чтобы только добежать. Отдаешь все силы и падаешь. Хотелось больше не выиграть, а набрать сумму очков. Но чуть-чуть не удалось сложить все виды в одно. Конечно, первым местом доволен, но суммой все же нет. Первый день не очень удался, второй все же лучше. Но что касается длины, высоты и шеста, три прыжка, мог больше и должен был больше. Но так сложилось, что не получилось.