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«Победу посвящаю своей маме и стране». Белорусские стрелки привезли 26 медалей с открытого Кубка России

18 августа 2022 19:55
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Новости Беларуси. 26 медалей, 5 наивысшей пробы, завоевали белорусские стрелки на открытом Кубке России, который завершился накануне в «Лисьей норе», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Победу посвящаю своей маме и стране». Белорусские стрелки привезли 26 медалей с открытого Кубка России-1

Отрадно, что наша дружина под руководством главного тренера Виктории Чайки в составе 19 спортсменов также возглавила итоговый протокол в командном зачете. Отметим, что для белорусских стрелков главный старт сезона – это Кубок Федерации, который состоится с 5 по 11 сентября в нашей столице. 18 августа национальная команда вернулась из России с россыпью наград. Триумфаторы с удовольствием делились впечатлениями и планами на ближайшее будущее.

«Победу посвящаю своей маме и стране». Белорусские стрелки привезли 26 медалей с открытого Кубка России-4

Иван Казак, трехкратный чемпион России по пулевой стрельбе:
Моя задача на ближайшее время тренироваться к Кубку Федерации, который будет проходить в Раубичах. Моя цель взять лицензию на Олимпийские игры.

«Победу посвящаю своей маме и стране». Белорусские стрелки привезли 26 медалей с открытого Кубка России-7

Евгения Дикая, призер чемпионата России по пулевой стрельбе:
Я ехала на эти соревнования с целью. Это взойти на пьедестал. Хотелось, конечно, первое. Лидировала, но соперник оказался сильнее немного. Поэтому, к сожалению, только вторая. Я свою серебряную победу посвящаю своей маме и стране, в которой меня поддерживают.

«Победу посвящаю своей маме и стране». Белорусские стрелки привезли 26 медалей с открытого Кубка России-10

Владимир Чернов, призер чемпионата России по пулевой стрельбе:
Российская сборная – одна из сильнейших сборных. И мы, как видите, их побороли. Чуть-чуть не хватило до золотой медали.

«Победу посвящаю своей маме и стране». Белорусские стрелки привезли 26 медалей с открытого Кубка России-13

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стельбе:
Как главный тренер я на все 100 % довольна выступлениями ребят. Потому что они не только показали высокие результаты, но и проявили себя как бойцы высокого уровня. А это гораздо важнее, я думаю.

# Стрельба # Виктория Чайка # Владимир Чернов # Евгения Дикая # Иван Казак # Фотофакт

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