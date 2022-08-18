«Победу посвящаю своей маме и стране». Белорусские стрелки привезли 26 медалей с открытого Кубка России

Новости Беларуси. 26 медалей, 5 наивысшей пробы, завоевали белорусские стрелки на открытом Кубке России, который завершился накануне в «Лисьей норе», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отрадно, что наша дружина под руководством главного тренера Виктории Чайки в составе 19 спортсменов также возглавила итоговый протокол в командном зачете. Отметим, что для белорусских стрелков главный старт сезона – это Кубок Федерации, который состоится с 5 по 11 сентября в нашей столице. 18 августа национальная команда вернулась из России с россыпью наград. Триумфаторы с удовольствием делились впечатлениями и планами на ближайшее будущее.

Иван Казак, трехкратный чемпион России по пулевой стрельбе:

Моя задача на ближайшее время – тренироваться к Кубку Федерации, который будет проходить в Раубичах. Моя цель – взять лицензию на Олимпийские игры.

Евгения Дикая, призер чемпионата России по пулевой стрельбе:

Я ехала на эти соревнования с целью. Это взойти на пьедестал. Хотелось, конечно, первое. Лидировала, но соперник оказался сильнее немного. Поэтому, к сожалению, только вторая. Я свою серебряную победу посвящаю своей маме и стране, в которой меня поддерживают.

Владимир Чернов, призер чемпионата России по пулевой стрельбе:

Российская сборная – одна из сильнейших сборных. И мы, как видите, их побороли. Чуть-чуть не хватило до золотой медали.