Эмоции никто не сдерживал! Как прошел летний праздник волейбола «Солнечный мяч»

«Солнечный мяч» – летний проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации волейбола, где участники в трех возрастах определяют сильнейших на песке, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Пляжный волейбол получился одним из самых массовых. В этом году на пять комплектов наград претендовало 138 пар из всей страны. Ребята от 15 лет и моложе.

Все началось с танцев, где эмоции никто не сдерживал. Почти 300 человек от мала до велика заряжались энергией. В этом году организаторы «Солнечного мяча» сделали для ребят целый спортивный праздник, который прошел с четверга по воскресенье. Помимо игровых баталий, участники боролись в личных и командных квестах, играли в боулинг и выпускали пар на пенной дискотеке.