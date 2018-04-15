Татьяна Михайлова о том, сколько учатся скоростному бегу на коньках, и действительно ли помогает выигрывать костюм синего цвета?
Новости Беларуси. Спорт – это идеология, еще раз подчеркнул Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И это действительно так. Президент много говорил об этом и на совещании со спортсменами, и в общении с журналистами. Успешное участие белорусов в любом спортивном состязании – это не только гордость за государство, но и продвижение бренда страны, вплоть до составляющей национальной идеи. А если так, то спортивный комплекс на проспекте Победителей вполне можно назвать национальным символом.
Конькобежный стадион – часть «Минск-Арены» и первая в Беларуси крытая площадка с беговой дорожкой длиной в 400 метров. Общая площадь льда – 10 тысяч квадратов (это на треть больше, чем среднее футбольное поле). Здесь можно заниматься фигурным катанием, хоккеем, шорт-треком, скоростным бегом на коньках. Этот стадион принимал крупнейшие международные старты: соревнования по шорт-треку EVO Cup, гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров и, конечно, чемпионат Европы по конькобежному спорту.
Кстати о конькобежном спорте. На Олимпиаде в Пхенчхане наши спортсмены не попали на пьедестал почета, но стабильно занимали места в десятке сильнейших. Это значит, что если все пойдет по плану, то уже в Пекине мы сможем претендовать на призовые места.
Татьяна Михайлова – действующая чемпионка Беларуси. Татьяна, скажите: как получилось, что вы не только стали на лед, но и начали заниматься скоростным катанием?
Татьяна Михайлова:
На лед я стала в три годика, меня мама привела в фигурное катание. Там, наверное, зародилась моя любовь ко льду. И после фигурного (я прозанималась недолго, года три) я перешла в конькобежный спорт, когда училась в школе. Больше 16 лет уже в конькобежном спорте.
Надо сказать, что вы за это время объездили на соревнованиях, можно сказать, полмира. Как бы вы могли оценить те условия, которые созданы для развития конькобежного вида спорта – и вообще зимних видов спорта – в Беларуси? Возможности вот этой арены?
Татьяна Михайлова:
Возможности арены велики, потому что здесь все практически. То есть чтобы заявить о себе на международном уровне, не нужно ехать в другую страну, потому что лед есть у нас.
Поговаривают о том, что костюм синего цвета является более скоростным по сравнению с остальными цветами. Скажите, так ли это – может быть, на себе как-то пробовали?
Татьяна Михайлова:
Да, есть такая тенденция, что ведущие спортсмены в этом сезоне переоделись в комбинезоны синего цвета и показывали очень высокие результаты, занимали призовые места и становились олимпийскими чемпионами.
Могу ли я стать на лед? Сколько нужно времени, чтобы у меня получилось показать скоростной бег?
Татьяна Михайлова:
Я бы сказала, что как новичок скоростной бег вы покажете, может быть, через месяц, и то он будет неуверенный. Вообще, через год сможете уверенно кататься на коньках, если будете уделять этому достаточно много времени.
«Не так-то это и просто». Ведущая программы «Неделя» учится кататься на коньках у чемпионки Беларуси