На 98 году жизни скончался легендарный советский и белорусский тренер Михаил Цейтин

Новости Беларуси. На 98 году жизни умер один из самых известных тренеров советского и белорусского спорта Михаил Цейтин. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма.

«Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, спортивная общественность страны выражают глубокое соболезнование родным и близким Михаила Ильича Цейтина в связи с постигшей их тяжёлой утратой», – написано на сайте министерства.

Цейтин был знаменит не только своей тренерской карьерой. Он являлся мастером спорта по акробатике и судьей международной категории. Также мужчина воевал во время финской кампании и являлся ветераном Великой Отечественной войны.

Михаил Ильич родился в 1920 году в Горках Могилевской области. В 6 лет мальчик вступил в труппу бродячих циркачей. Но цирковая карьера закончилась, когда Михаил получил травму, сорвавшись во время выступления с троса. Тогда он решил пойти в спорт.

В 1937 году Цейтин участвовал в первенстве по гимнастике среди юношей и победил. В том же году он поступил в институт физкультуры. В 1947 году стал одним из первых выпускников учебного заведения. После выпуска из института физкультуры Михаил начал в нём преподавать.

Во время войны Михаил был стрелком-радистом и начальником парашютно-десантной дивизии. На войне Цейтин получил тяжёлое ранение, из-за которого ему хотели ампутировать ногу, но спортсмену удалось этого избежать.

В 1967 году мужчина предложил методику укрепления вестибулярного аппарата будущих космонавтов.

Михаил Цейтин до последнего дня продолжал преподавать в БГУФК.

Осенью прошлого года Михаил Ильич был гостем программы «Неделя спорта» на СТВ. Он подчеркнул, что «очень благодарен судьбе за то, что она связала со спортом».