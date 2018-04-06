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В Минске оригинально отметили Всемирный день тенниса

06 апреля 2018 20:29
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Новости Беларуси. Всемирный день тенниса отметили 6 апреля в Минске,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске оригинально отметили Всемирный день тенниса -1

Идейными вдохновителями спортивного праздника стали Федерация настольного тенниса и оргкомитет вторых Европейских игр. Попробовать свои силы в пинг-понге, а точнее принять участие в целом турнире, решили известные спортсмены, артисты и тележурналисты. Мелитина Станюта умеет виртуозно управляться как минимум с пятью предметами. Маленькая ракетка пополнила этот список. Ведь профессионал подходит серьезно к любому делу.

В Минске оригинально отметили Всемирный день тенниса -3

Мелитина Станюта, бронзовый призер первых Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
На самом деле тяжело, потому что я последний раз брала ракетку лет 10 назад. Помню в Турции с девчонками между тренировками играли в настольный теннис. Конечно, это не художественная гимнастика, но тоже азартно, интересно. Здорово, когда отмечается Всемирный день тенниса. Всемирный день гимнастики надеюсь так тоже будем отмечать. Классная идея. Медийным людям, которые никогда не брали в руку ленту, будет сложновато.

В Минске оригинально отметили Всемирный день тенниса -5

На вторых Европейских играх в настольном теннисе будут разыгрываться не только комплекты медалей, но и олимпийские лицензии в Токио. Представители дирекции решили на собственном опыте убедиться, насколько трудно играть в эту с виду незамысловатую игру и скрестили ракетки со спортивными журналистами.

В Минске оригинально отметили Всемирный день тенниса -7

Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года»:
Пока сложновато. Здесь есть профессионалы, но они будут играть нерабочей рукой. Но важно, что это спорт. Это очень здорово, интересно. Он объединяет. Приятно, что Федерация настольного тенниса откликнулась на наше приглашение. Сегодня мы организовываем марафон в честь Всемирного дня спорта на благо развития мира.

В Минске оригинально отметили Всемирный день тенниса -9

Татьяна Петкевич, старший тренер Национальной сборной Беларуси по настольному теннису:
Праздник удался. Очень интересно, весело, азартно. Нам приятно, что к нам пришли ребята с телевидения.

# Теннис # Фотофакт # Мелитина Станюта # Алексей Богданович # Татьяна Петкевич

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