В Минске оригинально отметили Всемирный день тенниса

Новости Беларуси. Всемирный день тенниса отметили 6 апреля в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Идейными вдохновителями спортивного праздника стали Федерация настольного тенниса и оргкомитет вторых Европейских игр. Попробовать свои силы в пинг-понге, а точнее принять участие в целом турнире, решили известные спортсмены, артисты и тележурналисты. Мелитина Станюта умеет виртуозно управляться как минимум с пятью предметами. Маленькая ракетка пополнила этот список. Ведь профессионал подходит серьезно к любому делу.

Мелитина Станюта, бронзовый призер первых Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

На самом деле тяжело, потому что я последний раз брала ракетку лет 10 назад. Помню в Турции с девчонками между тренировками играли в настольный теннис. Конечно, это не художественная гимнастика, но тоже азартно, интересно. Здорово, когда отмечается Всемирный день тенниса. Всемирный день гимнастики надеюсь так тоже будем отмечать. Классная идея. Медийным людям, которые никогда не брали в руку ленту, будет сложновато.

На вторых Европейских играх в настольном теннисе будут разыгрываться не только комплекты медалей, но и олимпийские лицензии в Токио. Представители дирекции решили на собственном опыте убедиться, насколько трудно играть в эту с виду незамысловатую игру и скрестили ракетки со спортивными журналистами.

Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года»:

Пока сложновато. Здесь есть профессионалы, но они будут играть нерабочей рукой. Но важно, что это спорт. Это очень здорово, интересно. Он объединяет. Приятно, что Федерация настольного тенниса откликнулась на наше приглашение. Сегодня мы организовываем марафон в честь Всемирного дня спорта на благо развития мира.