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Соболенко узнала первую соперницу на теннисном турнире в Цинциннати

15 августа 2026 15:13
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Арина Соболенко узнала первую соперницу на теннисном турнире категории тысяча в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка мира начнет выступление со второго круга. Оппоненткой белоруски станет австралийка Талия Гибсон, занимающая 65-е место в мировом рейтинге. В стартовом раунде Гибсон одолела Лилли Таггер из Австрии – 4:6, 6:1, 7:5.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:
Независимо от того, первая ты ракетка мира, вторая или десятая. В любом случае на корте все хотят тебя победить, и это нормально. Просто для других теннисисток это дополнительная мотивация выйти на корт без страха и показать свой лучший теннис. Мне нравится, когда молодое поколение следит за мной и вдохновляется. Но, думаю, они будут вдохновляться, даже если я немного опущусь в рейтинге. Надеюсь, этого никогда не случится. Главное сконцентрироваться на себе и своем прогрессе в теннисном и личном плане. Тогда рейтинг вообще неважен. 

Арина Соболенко стартует на турнире завтра, 16 августа. Два года назад она становилась победительницей Cincinnati Open, еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко дважды выигрывала эти соревнования.

# Арина Соболенко # Теннис

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