Более 20 пилотов из Беларуси, России и Японии принимают участие в Открытом чемпионате RDS Оpen в Минске

На площадке международного выставочного центра «БелЭкспо» проходит пятый этап Открытого чемпионата «Российской Дрифт Серии» – впервые в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Минском этапе выступают более 20 пилотов из Беларуси, России и Японии. В квалификационных заездах оценивают траекторию машины, угол заноса и стиль вождения.

У нас такой чемпионат впервые в Беларуси. Я на таких трассах еще не ездил. Столкнулся с некоторыми вопросами для себя, просто хотя бы даже скорость, длина и много разных моментов, которые никогда даже не пробовал, поэтому это максимально интересный опыт для меня. Каждый заезд вообще пытаюсь не пропускать, получать опыт и все максимум доставать из этой трассы.

Также работает выставка из 400 уникальных автомобилей. Кроме того, гостей встречают интерактивные площадки и фудкорт под открытым небом.

Мария Америкова, руководитель Открытого чемпионата РДС:

Для нашей серии очень важно, чтобы была готова инфраструктура, чтобы было зрителям удобно, то есть это хорошие, удобные трибуны. Видеть, даже если вы обратите внимание, то трибуны под дрифт нужны тоже особенно. Они должны быть довольно высокими, потому что дрифт нужно смотреть только с самого верха. Для нас очень важна спортивная безопасность – это блоки, это скорые, это пожарки.

В программе парные заезды и автограф-сессия. Завершением сегодняшнего дня станут выступления музыкальных хедлайнеров и диджея.