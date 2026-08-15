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От бадминтона до йоги: какие активности предлагает «Спорт для всех» в Минске?

15 августа 2026 13:07
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Доброе утро, Минск! Лето – время не только для прогулок, но и для активного отдыха. В городе есть отличные места, где можно поиграть в настольный теннис, бадминтон и даже гигантские шахматы. 

От бадминтона до йоги: какие активности предлагает «Спорт для всех» в Минске? -2

Давайте заглянем в сквер у гостиницы «Беларусь», в парк Павлова, Яблоневый сквер и другие локации.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Вспоминая свое детство, когда в каждом практически дворе были теннисные столы, играли со своими друзьями на протяжении лета в настольный теннис, мы эту возможность на наших локациях предусмотрели, и каждая локация имеет набор активностей, позволяющих либо в перерыве между индивидуальными тренировками, либо специализированно прийти. 

Действительно, активности на любой вкус. Удовольствие и для детей, и для взрослых. От бадминтона до настольных игр. Можно собраться целой компанией. Проект «Спорт для всех» притягивает даже тех, кто живет за пределами столицы.

Павел Егоров:
Многие приезжают специально на выходных в город Минск для того, чтобы принять участие в проекте «Спорт для всех». 

Далее смотрите в видео.

# Спорт Беларуси # Павел Егоров

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