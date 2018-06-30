Сборная Аргентины едет домой, французы выходят в четвертьфинал ЧМ-2018

Удовольствие от поединка не получили разве что поклонники «альбиселесте» – их команда, показав в целом невзрачную игру, уступила французам. «Трехцветные» открыли счет с пенальти уже на 13-й минуте. Аргентинцы сумели не только отыграться в конце первого тайма, но и выйти вперед вскоре после перерыва. Французов это не сломило и не остановило: невероятный удар Павара, а также дубль французского вундеркинда Мбаппе – и команда Дидье Дешама уже ведет 4:2.