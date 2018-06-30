Сборная Аргентины едет домой, французы выходят в четвертьфинал ЧМ-2018

Новости России. Сборные Аргентины и Франции эффектно открыли программу 1/8 финала на чемпионате мира по футболу. Невероятная закрутка сюжета: 7 забитых мячей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости России. Сборные Аргентины и Франции эффектно открыли программу 1/8 финала на чемпионате мира по футболу. Невероятная закрутка сюжета: 7 забитых мячей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Удовольствие от поединка не получили разве что поклонники «альбиселесте» – их команда, показав в целом невзрачную игру, уступила французам. «Трехцветные» открыли счет с пенальти уже на 13-й минуте. Аргентинцы сумели не только отыграться в конце первого тайма, но и выйти вперед вскоре после перерыва. Французов это не сломило и не остановило: невероятный удар Павара, а также дубль французского вундеркинда Мбаппе – и команда Дидье Дешама уже ведет 4:2.
В компенсированное время цифры на табло подкорректировал Серхио Агуэро, но это не спасло аргентинцев от поражения. 4:3 – зрелищная победа французов, и они становятся первыми четвертьфиналистами чемпионата мира.