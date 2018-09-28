Соболенко сыграет в финале турнира в Ухане против Анетт Контавейт

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, двадцатая ракетка мира, стала финалисткой турнира в китайском Ухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды Она впервые пробилась в решающий раунд состязаний категории «Премьер». 28 сентября в полуфинале белоруска нанесла поражение представительнице Австралии Эшли Барти – 7:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.