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Соболенко сыграет в финале турнира в Ухане против Анетт Контавейт

28 сентября 2018 13:45
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, двадцатая ракетка мира, стала финалисткой турнира в китайском Ухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко сыграет в финале турнира в Ухане против Анетт Контавейт-1

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Она впервые пробилась в решающий раунд состязаний категории «Премьер». 28 сентября в полуфинале белоруска нанесла поражение представительнице Австралии Эшли Барти – 7:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Соболенко сыграет в финале турнира в Ухане против Анетт Контавейт-4

Залогом победы белоруски в этой встречи стала уверенная подача. На счету победительницы 9 эйсов. Титул Соболенко разыграет с 22-летней эстонкой Анетт Контавейт.

# Теннис # Арина Соболенко # Анетт Контавейт # Фотофакт

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