Германия в 2024 году примет чемпионат Европы по футболу

Против последних сыграло несколько факторов, главный из которых – экономические трудности, которые в последнее время испытывает страна. К тому же у турков опыта проведения подобных стартов нет, для немцев же это уже дело привычное. Ранее они проводили два чемпионата мира и один Евро.