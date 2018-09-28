Минское «Динамо» сыграет против «Сибири» 28 сентября

У соперника затянувшаяся серия поражений – 11 матчей. Впрочем, по статистике личных встреч сибиряки сильней «Динамо». На чьей стороне окажется победа в этот раз, узнаем вечером: начало в 19:30.

Кстати, Континентальная хоккейная лига обнародовала рейтинг клубов по итогам прошлого сезона. Положение клубов в табеле о рангах рассчитывалось исходя из их спортивных результатов, коммерческого потенциала и финансового положения. Минское «Динамо» расположилось в списке на 11-м месте. Таким образом «зубры» потеряли одну позицию по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Верхнюю строчку таблицы сохранил за собой питерский СКА, на второе место вышел ЦСКА, на третье опустился «Йокерит».