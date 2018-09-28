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Минское «Динамо» сыграет против «Сибири» 28 сентября

28 сентября 2018 10:38
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Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» 28 сентября проведут очередной матч в КХЛ. В соперниках – аутсайдер Востока, «Сибирь» из Новосибирска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У соперника затянувшаяся серия поражений – 11 матчей. Впрочем, по статистике личных встреч сибиряки сильней «Динамо». На чьей стороне окажется победа в этот раз, узнаем вечером: начало в 19:30.

Минское «Динамо» сыграет против «Сибири» 28 сентября-1

Кстати, Континентальная хоккейная лига обнародовала рейтинг клубов по итогам прошлого сезона. Положение клубов в табеле о рангах рассчитывалось исходя из их спортивных результатов, коммерческого потенциала и финансового положения. Минское «Динамо» расположилось в списке на 11-м месте. Таким образом «зубры» потеряли одну позицию по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Верхнюю строчку таблицы сохранил за собой питерский СКА, на второе место вышел ЦСКА, на третье опустился «Йокерит». 

# Хоккей Беларуси

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