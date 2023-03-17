«Юность» и «Неман» вышли в полуфинал Кубка Президента. Рассказываем ход победных игр

Новости Беларуси. «Юность» и «Неман» – первые полуфиналисты чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Со своими соперниками они синхронно разобрались всего-то в четырех дуэлях.
Новости Беларуси. «Юность» и «Неман» – первые полуфиналисты чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Со своими соперниками они синхронно разобрались всего-то в четырех дуэлях.
Минчане прошли «Витебск». Но нужно отдать должное северянам – в родных стенах они смотрелись весьма убедительно. И в первом, и во втором матчах. 17 марта на площадке была достойная борьба. Открыли счет гости. «Витебск» ответил. «Юность» во второй раз вышла вперед. «Витебск» снова возразил. Однако последнее слово все равно осталось за столичными хоккеистами. Викторию 3:2, а вместе с тем и путевку в 1/2 принес Ковгореня.
«Неман», в свою очередь, довольно буднично прошел «Химик». Мозыряне должного сопротивления вновь оказать не смогли. Гродненский коллектив дважды забросил в первом периоде, с шайбы начал и второй отрезок, затем пропустил и вновь забил. Но, пожалуй, главное даже не итоговый счет, а он составил 4:1, а то, что «Неман» в минимально возможной серии завоевал пропуск в полуфинал.
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