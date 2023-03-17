«Минск» обыграл «Славию» в первом матче ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Клуб «Минск» обыграл «Славию» в матче-открытии чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже в дебютной дуэли мы увидели и первый гол, и первый автогол. События на поле развивались следующим образом.

На 35-й минуте мяч-красавец записал на свой счет молодой Мартынов. Юноша не побоялся ответственности и филигранно приложился из-за пределов штрафной. Мяч поразил самую девятку. Так «Минск» повел 1:0. Второе взятие ворот произошло на исходе второго тайма. На 81-й минуте автоголом псевдоотличился Руцкий. Больше цифры на табло не менялись. «Горожане» сильнее – 2:0.