Прямой эфир

«Минск» обыграл «Славию» в первом матче ЧБ по футболу

17 марта 2023 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Клуб «Минск» обыграл «Славию» в матче-открытии чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже в дебютной дуэли мы увидели и первый гол, и первый автогол. События на поле развивались следующим образом.  

«Минск» обыграл «Славию» в первом матче ЧБ по футболу-1

На 35-й минуте мяч-красавец записал на свой счет молодой Мартынов. Юноша не побоялся ответственности и филигранно приложился из-за пределов штрафной. Мяч поразил самую девятку. Так «Минск» повел 1:0. Второе взятие ворот произошло на исходе второго тайма. На 81-й минуте автоголом псевдоотличился Руцкий. Больше цифры на табло не менялись. «Горожане» сильнее – 2:0.  

«Минск» обыграл «Славию» в первом матче ЧБ по футболу-4

Тур под первым порядковым номером продолжится в субботу и в воскресенье – 18 и 19 марта. А затем чемпионат Беларуси возьмет паузу, уступив место сборным.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Юность» и «Неман» вышли в полуфинал Кубка Президента. Рассказываем ход победных игр
17 марта 2023 20:19

«Юность» и «Неман» вышли в полуфинал Кубка Президента. Рассказываем ход победных игр

Конный спорт. Анна Карасёва стала чемпионкой Беларуси по выездке в Большом призе
17 марта 2023 20:17

Конный спорт. Анна Карасёва стала чемпионкой Беларуси по выездке в Большом призе

Минский «Локомотив» – победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе
17 марта 2023 20:07

Минский «Локомотив» – победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе