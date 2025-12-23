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Молодечненское «Динамо» разгромило «Брест» в игре хоккейной экстралиги

23 декабря 2025 12:28
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На ледовых аренах нашей страны продолжается розыгрыш чемпионата Беларуси по хоккею. В одном из матчей «Динамо-Молодечно» дома разгромило «Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде зрители увидели четыре заброшенные шайбы – три из них оказались на счету хозяев. В оставшееся время подопечные Игоря Руфа отличились еще три раза, у оппонентов в свою очередь не нашлось ответа. В результате – разгромные 6:1. «Динамовцы» прервали серию неудач, которая длилась шесть игр.

Игорь Руф, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:
Хороший матч. Я так думаю, что болельщикам понравилось обилие голос нашей стороны. Хорошие вещи делали, много правильных действий. Комбинировали, да, то есть были агрессивные. Поэтому, наверное, победили. 

# Хоккей # Хоккей Беларуси

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