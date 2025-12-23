На чемпионате России по конькобежному спорту белорусы завоевали четыре медали

В заключительный день чемпионата России по конькобежному спорту в Коломне белорусы завоевали две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие более 100 спортсменов из двух стран.

Серебряными призерами в командном спринте среди мужчин стали Евгений Гагиев, Никита Мигдалев и Игнат Головатюк. Они показали результат – 1 минута, 21 и 13 сотых секунды. Это новый национальный рекорд. Бронзовую награду на дистанции 5 тысяч метров завоевала Полина Сивец. Всего на счету отечественных конькобежцев на этих стартах 4 медали – два золота, серебро и бронза.