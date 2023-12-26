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«Мешков Брест» сыграл вничью в противостоянии с «Зенитом» в матче SEHA-лиги

26 декабря 2023 12:27
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«Мешков Брест» вырвал ничью в противостоянии с «Зенитом» в выездном матче SEHA-лиги. Наш чемпион совершил мини-подвиг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» сыграл вничью в противостоянии с «Зенитом» в матче SEHA-лиги-1

После первой половины белорусы уступали 5 мячей. Такое отставание ликвидировать очень сложно. Особенно, если на противоположной стороне равный по силе соперник. Но после антракта отечественные гандболисты свели количество ошибок к минимуму. И постепенно начали догонять соперника. В итоге все закончилось благополучно – ничья 33:33. Напомним, в первом противостоянии также сильнейший не был выявлен. «Мешков Брест» без единого поражения в лиге идет на первом месте в таблице. Вторую группу возглавляют «Чеховские Медведи». Наш СКА располагается на второй позиции.

# Гандбол

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