«Мешков Брест» сыграл вничью в противостоянии с «Зенитом» в матче SEHA-лиги

После первой половины белорусы уступали 5 мячей. Такое отставание ликвидировать очень сложно. Особенно, если на противоположной стороне равный по силе соперник. Но после антракта отечественные гандболисты свели количество ошибок к минимуму. И постепенно начали догонять соперника. В итоге все закончилось благополучно – ничья 33:33. Напомним, в первом противостоянии также сильнейший не был выявлен. «Мешков Брест» без единого поражения в лиге идет на первом месте в таблице. Вторую группу возглавляют «Чеховские Медведи». Наш СКА располагается на второй позиции.