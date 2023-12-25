БК «Минск» проиграл московскому ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Алексей Суховецкий, исполняющий обязанности главного тренера команды «Минск»:

Это был хороший заряд от нас такой. И трибуны нас гнали вперед. Было качество, была агрессия, однозначно это было неплохо для нас. Это была качественная хорошая четверть. Если бы такая была вторую четверть, нам было бы легче играть в концовке и рассчитывать на что-то большее. Они играли так, как мы им давали, потому что мы тоже много ломали игру. Они, может быть, чувствовали бы себя свободное, если бы мы не так агрессивно защищались. Но они работали за свои очки.