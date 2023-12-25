БК «Минск» проиграл московскому ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

19-е поражение в Единой лиге потерпел баскетбольный клуб «Минск». На этот раз команда уступила самому титулованному коллективу турнира – московскому ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
19-е поражение в Единой лиге потерпел баскетбольный клуб «Минск». На этот раз команда уступила самому титулованному коллективу турнира – московскому ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
При рекордной поддержке почти 10 тысяч зрителей минчане уверенно начали матч, удивив соперника стартовым рывком – 7:0. «Армейцы» быстро вернулись в игру. В итоге первая четверть завершилась вничью – 23:23. Неудачным для «Минска» стал второй отрезок – хозяева уступили с разницей -12. Изменить ход встречи нашей команде не удалось. ЦСКА уверенно выиграл третью 10-минутку и несмотря на поражение в четвертой довел матч до победы – 97:83.
Алексей Суховецкий, исполняющий обязанности главного тренера команды «Минск»:
Это был хороший заряд от нас такой. И трибуны нас гнали вперед. Было качество, была агрессия, однозначно это было неплохо для нас. Это была качественная хорошая четверть. Если бы такая была вторую четверть, нам было бы легче играть в концовке и рассчитывать на что-то большее. Они играли так, как мы им давали, потому что мы тоже много ломали игру. Они, может быть, чувствовали бы себя свободное, если бы мы не так агрессивно защищались. Но они работали за свои очки.
После этой победы ЦСКА закрепился на вершине турнирной таблицы, «Минск» по-прежнему находится на последней, 14-й позиции. Следующий матч наша команда проведет уже в новом году. 7 января в Екатеринбурге наши парни встретятся с «Уралмашем» – именно этот клуб возглавил бывший наставник «Минска» Ростислав Вергун.