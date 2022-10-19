Соболенко проиграла россиянке Самсоновой в матче первого круга на турнире в Гвадалахаре

Арина Соболенко завершила выступление на турнире в мексиканской Гвадалахаре. В матче первого круга белоруска проиграла россиянке Людмиле Самсоновой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет Арина проиграла – 4:6. Во второй партии взяла верх – 6:2. В третьем решающем сете преимущество было на стороне россиянки – 6:2.