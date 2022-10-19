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Соболенко проиграла россиянке Самсоновой в матче первого круга на турнире в Гвадалахаре

19 октября 2022 21:01
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Арина Соболенко завершила выступление на турнире в мексиканской Гвадалахаре. В матче первого круга белоруска проиграла россиянке Людмиле Самсоновой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко проиграла россиянке Самсоновой в матче первого круга на турнире в Гвадалахаре-1

Первый сет Арина проиграла – 4:6. Во второй партии взяла верх – 6:2. В третьем решающем сете преимущество было на стороне россиянки – 6:2.

# Теннис # Арина Соболенко # Людмила Самсонова # Фотофакт

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