«Совершили ошибки и сразу опустили руки». Главком ВК «Строитель» о причине неудач команды

Волейболисты минского «Строителя» в матче российской Суперлиги на выезде встречались с «Факелом» из Нового Уренгоя. Белорусская команда в очередной раз уступила, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Волейболисты минского «Строителя» в матче российской Суперлиги на выезде встречались с «Факелом» из Нового Уренгоя. Белорусская команда в очередной раз уступила, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дружина Олега Микановича продлила серию поражений. «Строитель» сыграл в новом сезоне четыре матча и во всех капитулировал. Молодая белорусская команда проиграла «Факелу» всухую – 0:3. Счет по партиям – 20:25, 11:25, 20:25.
Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»:
Ребята совершенно рассыпались. В некоторые моменты они совершили свои ошибки и сразу опустили руки. Не поверили в себя, в этом и есть наш главный бич: мы начинаем со многими командами хорошо, потом допускаем 2-3 ошибки и сразу же проваливаемся. Причем проваливается вся команда. В данной ситуации пытаемся найти каких-то лидеров, которые даже в таких экстренных ситуациях будут вести за собой.