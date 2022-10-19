«Совершили ошибки и сразу опустили руки». Главком ВК «Строитель» о причине неудач команды

Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»:

Ребята совершенно рассыпались. В некоторые моменты они совершили свои ошибки и сразу опустили руки. Не поверили в себя, в этом и есть наш главный бич: мы начинаем со многими командами хорошо, потом допускаем 2-3 ошибки и сразу же проваливаемся. Причем проваливается вся команда. В данной ситуации пытаемся найти каких-то лидеров, которые даже в таких экстренных ситуациях будут вести за собой.