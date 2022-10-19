«Молодёжь наступает на пятки взрослым». Какие таланты открылись на Кубке Беларуси по боксу?

Новости Беларуси. В «Стайках» продолжается открытый Кубок Беларуси по боксу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй соревновательный день парни провели предварительные поединки. А девушки уже определили финалисток.

Участие в соревнованиях принимают 116 атлетов из всех регионов страны. На ринг выходят как боксеры национальной команды, так и подрастающее поколение. И резерв «показывает зубы». Молодежь доказывает, что достойна выступать за сборную.

Денис Соболевский, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:

Спортсмены национальной команды основного состава пока показывают достаточно стабильный уровень, но можно сказать, что и новички. Молодые ребята не отстают, продолжают набирать форму. Боксерам из Беларуси разрешили принимать участие в официальных международных стартах, это придало ребятам дополнительный стимул. Мы понимаем, что со следующего года начнутся первые шаги отбора к Олимпийским играм в Париже, поэтому стимул еще и в этом.

Александр Ермашевич, государственный тренер сборной Беларуси по боксу:

День ото дня идут хорошие бои. Все-таки это подходит к полуфинальным, более значимым. У девчонок у нас в четверг уже финал, поэтому сегодня мы посмотрели девчонок, которые отобрались на финал, я вам скажу, что будут именно в некоторых весовых категориях хорошие бои. Мы видим, что молодежь наступает на пятки взрослым, то, что она дает отпор. Это уже показывает положительные результаты, что мы движемся в правильном направлении.

Для некоторых боксеров Кубок Беларуси стал дебютом в старшей возрастной категории. Никита Гарбуз до этого выступал на юниорских форумах. А сейчас впервые вышел на ринг против взрослых оппонентов. И уже пробился в полуфинал.