«Энергетик-БГУ» обыграл «Белшину» в рамках 26-го тура ЧБ по футболу

Новости Беларуси. «Энергетик-БГУ» в рамках 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу дома обыграл «Белшину». Итоговые цифры – 3:1 в пользу студентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в матче на 36-й минуте открыли гости столицы. Однако дальше хозяева трижды поразили чужие ворота. Дублем отметился нападающий Бобир Абдихоликов. Виктория позволила минчанам вплотную приблизиться к лидеру турнирной таблицы – солигорскому «Шахтеру». Теперь их разделяет всего 1 балл.

Сегодня, 19 октября, в расписании игрового дня еще две встречи. Минское «Динамо» в гостях играет со «Слуцком». Брестское «Динамо» примет «Гомель».