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Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

09 февраля 2026 11:37
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Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ближайшую преследовательницу польку Игу Швентек она опережает более чем на три тысячи пунктов. Следом расположилась Елена Рыбакина из Казахстана. На вершине прима остается с октября 2024 года. Что касается остальных белорусок, то второй ракеткой страны является Александра Саснович. Она за 7 дней откатилась на 114-ю позицию. Виктория Азаренко сейчас – 147-я.

Обновленный рейтинг «Ассоциации теннисистов-профессионалов» вот уже 58-ю неделю подряд возглавляет семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» – испанец Карлос Алькарас, дополнили Топ-3 – Янник Синнер из Италии и серб Новак Джокович. Лучший из представителей нашей страны – Эрик Арутюнян занимает 440-ю позицию.

# Теннис # Арина Соболенко

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