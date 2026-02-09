Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ближайшую преследовательницу польку Игу Швентек она опережает более чем на три тысячи пунктов. Следом расположилась Елена Рыбакина из Казахстана. На вершине прима остается с октября 2024 года. Что касается остальных белорусок, то второй ракеткой страны является Александра Саснович. Она за 7 дней откатилась на 114-ю позицию. Виктория Азаренко сейчас – 147-я.

Обновленный рейтинг «Ассоциации теннисистов-профессионалов» вот уже 58-ю неделю подряд возглавляет семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» – испанец Карлос Алькарас, дополнили Топ-3 – Янник Синнер из Италии и серб Новак Джокович. Лучший из представителей нашей страны – Эрик Арутюнян занимает 440-ю позицию.