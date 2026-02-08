На Беларусь равняется мир! Алла Цупер – о белорусских фристайлистах и чего ждать от зимних Игр-2026
На этой Олимпиаде нашу страну представляют 7 девушек. Самый многочисленный штат у фристайла – три спортсменки. Олимпионик Анна Гуськова, ее тезка Деруго и Анастасия Андриянова.
17 февраля стартует квалификация. В белорусском фристайле сильные традиции. Этот вид спорта в нашей стране медалеемкий. И именно на нас равняется мир, несмотря ни на что. Хотя в 2014, когда Алла Цупер отправлялась на свою пятую Олимпиаду, никто не рассматривал ее как потенциальную победительницу. А вот и зря. Сперва Алла стала мамой, а после на лыжи. И сразу, почти без выдоха и вдоха, полетела в Сочи, где произвела фурор.
В студии «Спорттаймера» – олимпийская чемпионка Алла Цупер.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Какие воспоминания о Сочи-2014 остались? Понятно, пьедестал, наверное, никогда не забудется. А вообще, вот воспоминания о Сочи.
Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:
Мне кажется, это вообще самая запоминающаяся Олимпиада.
Юлия Силипицкая:
Она по счету какая была у тебя?
Алла Цупер:
Пятая. Во-первых, я туда приехала, на меня никто не возлагал никаких надежд. Я была спокойна, я приехала делать свое дело и пробовать то, что я знаю. В мае я вышла из декрета, вернулась, чтобы попробовать еще раз. Сделать то, к чему я так долго шла.
Во-вторых, самые лучшие воспоминания. Было всегда, мне кажется, солнечно, тепло. Наш склон акробатический был сделан просто шикарно. Идеально было все.
Юлия Силипицкая:
Что значит идеальный склон?
Алла Цупер:
Разгон был хорошо сделан, переход с разгона на транзит к самим трамплинам. Трамплин мне очень понравился, потому что иногда приезжаешь и начинаешь прыгать с трамплина, где-то подбивает по ногам. Нужно приспосабливаться, потому что 1-2 градуса и…
Юлия Силипицкая:
Они чувствуются?
Алла Цупер:
Они очень чувствуются. А там было все шикарно, идеально. Потом склон приземления тоже был очень хорошо сделан.
В-третьих, приехал мой супруг на эту Олимпиаду поддержать меня.
Юлия Силипицкая:
Это неожиданно было или это было запланировано?
Алла Цупер:
Это было запланировано. Такая возможность. Почему бы не воспользоваться этой возможностью?
Юлия Силипицкая:
Так это ради супруга медаль была?
Алла Цупер:
Ради всех. Ради всей нашей команды, конечно же. Спасибо большое государству, что поверило в меня и отправило на эту Олимпиаду.
Подробности в видео.