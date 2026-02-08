На Беларусь равняется мир! Алла Цупер – о белорусских фристайлистах и чего ждать от зимних Игр-2026

На этой Олимпиаде нашу страну представляют 7 девушек. Самый многочисленный штат у фристайла – три спортсменки. Олимпионик Анна Гуськова, ее тезка Деруго и Анастасия Андриянова. 17 февраля стартует квалификация. В белорусском фристайле сильные традиции. Этот вид спорта в нашей стране медалеемкий. И именно на нас равняется мир, несмотря ни на что. Хотя в 2014, когда Алла Цупер отправлялась на свою пятую Олимпиаду, никто не рассматривал ее как потенциальную победительницу. А вот и зря. Сперва Алла стала мамой, а после на лыжи. И сразу, почти без выдоха и вдоха, полетела в Сочи, где произвела фурор. В студии «Спорттаймера» – олимпийская чемпионка Алла Цупер.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Какие воспоминания о Сочи-2014 остались? Понятно, пьедестал, наверное, никогда не забудется. А вообще, вот воспоминания о Сочи. Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Мне кажется, это вообще самая запоминающаяся Олимпиада. Юлия Силипицкая:

Она по счету какая была у тебя? Алла Цупер:

Пятая. Во-первых, я туда приехала, на меня никто не возлагал никаких надежд. Я была спокойна, я приехала делать свое дело и пробовать то, что я знаю. В мае я вышла из декрета, вернулась, чтобы попробовать еще раз. Сделать то, к чему я так долго шла. Во-вторых, самые лучшие воспоминания. Было всегда, мне кажется, солнечно, тепло. Наш склон акробатический был сделан просто шикарно. Идеально было все. Юлия Силипицкая:

Что значит идеальный склон?