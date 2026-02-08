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На Беларусь равняется мир! Алла Цупер – о белорусских фристайлистах и чего ждать от зимних Игр-2026

08 февраля 2026 18:20
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На этой Олимпиаде нашу страну представляют 7 девушек. Самый многочисленный штат у фристайла – три спортсменки. Олимпионик Анна Гуськова, ее тезка Деруго и Анастасия Андриянова.

17 февраля стартует квалификация. В белорусском фристайле сильные традиции. Этот вид спорта в нашей стране медалеемкий. И именно на нас равняется мир, несмотря ни на что. Хотя в 2014, когда Алла Цупер отправлялась на свою пятую Олимпиаду, никто не рассматривал ее как потенциальную победительницу. А вот и зря. Сперва Алла стала мамой, а после на лыжи. И сразу, почти без выдоха и вдоха, полетела в Сочи, где произвела фурор.

В студии «Спорттаймера» – олимпийская чемпионка Алла Цупер.

На Беларусь равняется мир! Алла Цупер – о белорусских фристайлистах и чего ждать от зимних Игр-2026-2

Юлия Силипицкая, СТВ:
Какие воспоминания о Сочи-2014 остались? Понятно, пьедестал, наверное, никогда не забудется. А вообще, вот воспоминания о Сочи.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:
Мне кажется, это вообще самая запоминающаяся Олимпиада.

Юлия Силипицкая:
Она по счету какая была у тебя?

Алла Цупер:
Пятая. Во-первых, я туда приехала, на меня никто не возлагал никаких надежд. Я была спокойна, я приехала делать свое дело и пробовать то, что я знаю. В мае я вышла из декрета, вернулась, чтобы попробовать еще раз. Сделать то, к чему я так долго шла.

Во-вторых, самые лучшие воспоминания. Было всегда, мне кажется, солнечно, тепло. Наш склон акробатический был сделан просто шикарно. Идеально было все.

Юлия Силипицкая:
Что значит идеальный склон?

На Беларусь равняется мир! Алла Цупер – о белорусских фристайлистах и чего ждать от зимних Игр-2026-4

Алла Цупер:
Разгон был хорошо сделан, переход с разгона на транзит к самим трамплинам. Трамплин мне очень понравился, потому что иногда приезжаешь и начинаешь прыгать с трамплина, где-то подбивает по ногам. Нужно приспосабливаться, потому что 1-2 градуса и…

Юлия Силипицкая:
Они чувствуются?

Алла Цупер:
Они очень чувствуются. А там было все шикарно, идеально. Потом склон приземления тоже был очень хорошо сделан.

В-третьих, приехал мой супруг на эту Олимпиаду поддержать меня.

Юлия Силипицкая:
Это неожиданно было или это было запланировано?

Алла Цупер:
Это было запланировано. Такая возможность. Почему бы не воспользоваться этой возможностью?

Юлия Силипицкая:
Так это ради супруга медаль была?

Алла Цупер:
Ради всех. Ради всей нашей команды, конечно же. Спасибо большое государству, что поверило в меня и отправило на эту Олимпиаду.

Подробности в видео.

# Спортивные игры # Спортивные соревнования # Алла Цупер

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