Никита Толопило признан первой звездой матча Американской хоккейной лиги

Белорусские исполнители демонстрируют результативную игру в поединках Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Абботсфорд» сразу с двумя соотечественниками в составе победили «Сан-Хосе» – 2:1. Голкипер «Кэнакс» уроженец Минска Никита Толопило парировал 39 выстрелов, пропустив единожды и завершил встречу с коэффициентом надежности 1 и процентом отраженных бросков 97,5. Его признали первой звездой матча.

Данила Климович поразил ворота соперников на излете первой трети, еще четыре раза угрожал неприятельским владениям, записал 0 в графу «плюс-минус» и был признан третьей звездой.