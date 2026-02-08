Никита Толопило признан первой звездой матча Американской хоккейной лиги

Белорусские исполнители демонстрируют результативную игру в поединках Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Абботсфорд» сразу с двумя соотечественниками в составе победили «Сан-Хосе» – 2:1. Голкипер «Кэнакс» уроженец Минска Никита Толопило парировал 39 выстрелов, пропустив единожды и завершил встречу с коэффициентом надежности 1 и процентом отраженных бросков 97,5. Его признали первой звездой матча.
Данила Климович поразил ворота соперников на излете первой трети, еще четыре раза угрожал неприятельским владениям, записал 0 в графу «плюс-минус» и был признан третьей звездой.
«Херши» с Ильей Протасом в составе дома в овертайме уступили «Уилкс-Барре» – 3:4. Наш нападающий провел встречу в центре первого звена. Сначала форвард отметился заброшенной шайбой в большинстве на 8-й минуте противостояния, а в начале второго периода оформил ассист, благодаря чему также был признан третьей звездой дуэли. Со старта розыгрыша младший из братьев набрал 37 баллов при показателе полезности +10. На данный момент Илья является лучшим снайпером и бомбардиром команды.
«Техас» на своем льду взял верх над «Манитобой» – 4:3. Белорусский защитник победителей Владислав Колячонок отдал результативную передачу при третьей шайбе своей дружины, кроме того, нанес два броска по воротам соперника и завершил матч с показателем полезности 0. В текущем сезоне воспитанник минского «Динамо» набрал четыре очка.