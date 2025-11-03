Соболенко продолжает возглавлять первое место в рейтинге WTA

Традиционно, в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидерство среди женщин удерживает белоруска Арина Соболенко. Ее преимущество перед ближайшей преследовательницей Игой Швентек из Польши составляет 1 тысячу 675 баллов. Замыкает тройку сильнейших – американка Коко Гауфф. Что касается других соотечественниц, то у Александры Саснович без изменений, она занимает 111 место, Виктория Азаренко прибавила два пункта и теперь идет 136. У Ирины Шиманович минус две позиции – она 158.

В мужском рейтинге лидер изменился. Итальянский теннисист Янник Синнер снова стал первой ракеткой мира спустя два месяца. По обновленным данным, спортсмен на 250 очков обходит испанца Карлоса Алькараса. Это стало возможным благодаря победе на «Мастерсе» в Париже. Представитель Германии Александр Зверев замыкает тройку. Лучший из белорусов – Эрик Арутюнян. Он располагается на 504-й строчке планетарного топа.