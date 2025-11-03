Четырьмя матчами завершился 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Погоню за лидером продолжает минское «Динамо». Столичный клуб уверенно справился со «Слуцком» – 3:1 и сейчас отстает от «МЛ Витебска» на 5 очков. Шансов на бронзу лишилось жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ», парни Дмитрия Молоша дома неожиданно уступили «Минску» – 0:1. После этого успеха горожане обошли «торпедовцев» и поднялись на 5 место в турнирной таблице. «Неман» в Гродно проиграл БАТЭ – 0:2. В еще одном поединке без голов обошлись «Арсенал» и «Гомель» – 0:0. До завершения чемпионата осталось всего 3 тура. Ближайший пройдет с 7 по 9 ноября.