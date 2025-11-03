«Калгари» Шаранговича обыграл «Филадельфию» Колосова в поединке чемпионата НХЛ

Два белоруса сыграли друг против друга в матче Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Калгари» Егора Шаранговича обыграл «Филадельфию» Алексея Колосова – 2:1. В активе нападающего – результативная передача. Всего Шарангович провел на льду почти 11 минут, показатель полезности «+1». В 12 матчах сезона на счету нашего форварда 4 очка. Алексей Колосов впервые защищал ворота «Филадельфии» с первых минут. Белорусский голкипер, начинавший сезон в «Лихай Вэлли» из АХЛ, отразил 19 бросков.

Егор Сидоров продлил результативную серию в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги. Однако клуб, за который он выступает, «Сан-Диего» дома уступил «Колорадо» – 1:3. Белорусский нападающий отметился ассистентским баллом на 9-й минуте, когда его команда в большинстве открыла счет. Также земляк исполнил два броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности -2. Егор Сидоров набирает очки в четвертой игре подряд. Всего в нынешнем розыгрыше в его активе пять очков.