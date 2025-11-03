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Сборная Беларуси по гандболу выиграла главный трофей международного турнира в Минске

03 ноября 2025 12:11
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Сборная Беларуси по гандболу выиграла главный трофей международного турнира в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающем матче на «Чижовка-Арене» парням Юрия Шевцова противостояли основные конкуренты – россияне. Уже к перерыву наши гандболисты вели с разницей в 5 мячей. Во втором тайме преимущество выросло, лишь в концовке гости несколько сократили отставание. В итоге победа сборной Беларуси со счетом – 34:28. Большой вклад в успех внесли Никита Вайлупов и Игорь Белявский, забросившие 9 и 8 мячей.

# Гандбол

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