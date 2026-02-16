Соболенко продолжает безоговорочно лидировать в рейтинге WTA

Арина Соболенко продолжает безоговорочно лидировать в рейтинге женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска опережает ближайшую преследовательницу польку Игу Швентек более чем на три тысячи пунктов. На третьей позиции располагается Елена Рыбакина из Казахстана. Что касается других наших спортсменок, то Александра Саснович прибавила один пункт и стала 113-й, Виктория Азаренко откатилась на четыре позиции, заняв 151-е место.

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов вот уже 59-ю неделю подряд возглавляет семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас, дополнили топ-3 Янник Синнер из Италии и серб Новак Джокович. Лучший из представителей нашей страны Эрик Арутюнян располагается на 432-й позиции. По сравнению с прошлой неделей у него небольшой прогресс – плюс восемь строчек.