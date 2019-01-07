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Соболенко поднялась на 11-е место рейтинга WTA

07 января 2019 19:34
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Новости мира. Опубликован первый в 2019 году рейтинг-лист WTA. На вершине списка по-прежнему Симона Халеп из Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко поднялась на 11-е место рейтинга WTA-1

Белоруска Арина Соболенко, выигравшая в конце минувшей недели турнир в китайском Шэньчжене, поднялась на 11-е место мировой табели о рангах. В топ-100 еще три белоруски. Александра Саснович занимает 33-е место, Виктория Азаренко – 52-ое, а Вера Лапко – 63-е.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Вера Лапко # Фотофакт

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