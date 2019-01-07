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«Эта игра была очень сложной»: финская команда завоевала бронзу Рождественского турнира

07 января 2019 14:57
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Новости Беларуси. Хоккеисты Финляндии в седьмой раз стали бронзовыми призерами Рождественского турнира. Матч с командой Объединенных Арабских Эмиратов завершился со счетом 6:3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эта игра была очень сложной»: финская команда завоевала бронзу Рождественского турнира-1

Вечером 7 января разрешится главная интрига турнира – определится победитель. В финальном поединке сыграют команда Президента Беларуси и сборная России.

«Эта игра была очень сложной»: финская команда завоевала бронзу Рождественского турнира-4

Матикайнен Пентти, главный тренер команды Финляндии:
Эта игра была очень сложной. Вообще тут очень высокий уровень – так и не скажешь, что турнир любительский. Все играют как профи и делают все возможное, чтобы победить и порадовать местных зрителей.

Подробности в видеоматериале корреспондента Алены Сыровой.

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# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Матикайнен Пентти # Алена Сырова # Фотофакт

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