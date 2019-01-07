«Эта игра была очень сложной»: финская команда завоевала бронзу Рождественского турнира

Новости Беларуси. Хоккеисты Финляндии в седьмой раз стали бронзовыми призерами Рождественского турнира. Матч с командой Объединенных Арабских Эмиратов завершился со счетом 6:3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матикайнен Пентти, главный тренер команды Финляндии:

Эта игра была очень сложной. Вообще тут очень высокий уровень – так и не скажешь, что турнир любительский. Все играют как профи и делают все возможное, чтобы победить и порадовать местных зрителей.

Подробности в видеоматериале корреспондента Алены Сыровой.

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