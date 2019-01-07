Игрок хоккейной команды Китая: «Я впервые в Минске и в восторге от этого города»

Новости Беларуси. По традиции Рождественский турнир – это не только хоккейные баталии, но и знакомство зарубежных спортсменов с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Очень интересно открыть для себя Беларусь»: как иностранные хоккеисты отдыхают в Минске 7 января на экскурсию по праздничной столице отправились хоккеисты Китая.

Игроки оценили главные проспекты города, а еще посетили Красный костел и Национальную библиотеку. Напоминаем: команда Китая не вышла в плей-офф, однако проявила себя, одолев команду Балкан в заключительном матче группового этапа.

Джин Рафаэль Ту-Ландри, игрок команды Китая:

Я впервые в Минске и в восторге от этого города. Люди у вас доброжелательные и открытые. Несмотря на то, что мы не прошли в финал, это были по-настоящему горячие состязания. Наши соперники – профессиональные хоккеисты. Например, Зубрус – это мой кумир с детства, и я многому у него научился.

Марк Саймон, игрок команды Китая:

Мне всегда хотелось посетить вашу страну и ваш город. Люди в Минске очень добрые и отзывчивые. Сам турнир организован на очень высоком уровне.